Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı güvenlik kamerasında

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Felaket bölgesinden ürperten görüntüler

Devasa bir alanda yaşanan felakette yetkililerin verdiği bilgiye göre 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları seferber edilerek bölgeye hareket etti.

Göçük altındaki işçiler için çalışmalar devam ederken o felaket anına ilişkin görüntüler şok etkisi yarattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Toprak tüm vadiye yayıldı

Kameralara yansıyan görüntülerde dağ gibi yığınların adeta bir nehir gibi vadiye aktığı görüldü.

Felaketin ardından ise toprak kütlesinin ne kadar geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.