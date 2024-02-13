BIST 8.994
DOLAR 30,72
EURO 32,95
ALTIN 1.967,77
GÜNCEL

Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı güvenlik kamerasında

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Felaket bölgesinden ürperten görüntüler

Devasa bir alanda yaşanan felakette yetkililerin verdiği bilgiye göre 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları seferber edilerek bölgeye hareket etti.

Göçük altındaki işçiler için çalışmalar devam ederken o felaket anına ilişkin görüntüler şok etkisi yarattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Toprak tüm vadiye yayıldı

Kameralara yansıyan görüntülerde dağ gibi yığınların adeta bir nehir gibi vadiye aktığı görüldü.

Felaketin ardından ise toprak kütlesinin ne kadar geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Toprak işçilerin üzerine böyle kaydı! Erzincan'da altın madeninde facia! Toprak altında kalan işçiler var!
Toprak işçilerin üzerine böyle kaydı! Erzincan'da altın madeninde facia! Toprak altında kalan işçiler var!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı
Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı
Ekrem İmamoğlu, CHP'li protestocuları zor sakinleştirdi bir grup salonu terketti
Ekrem İmamoğlu, CHP'li protestocuları zor sakinleştirdi bir grup salonu terketti
TUSAŞ, ANKA-3’ ün görüntülerini paylaştı ilk uçuşta dikkat çeken performans
TUSAŞ, ANKA-3’ ün görüntülerini paylaştı ilk uçuşta dikkat çeken performans
Ali Yerlikaya: 1'i gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Ali Yerlikaya: 1'i gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Teksas değil İstanbul! Kardeşlerini kovalayıp bacaklarına sıktı! Dehşet anları kamerada
Teksas değil İstanbul! Kardeşlerini kovalayıp bacaklarına sıktı! Dehşet anları kamerada
Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı
Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı
Elazığ'da kesmek istediği horoz 'anne' diye bağırdı sahibi o anları kayda aldı
Elazığ'da kesmek istediği horoz 'anne' diye bağırdı sahibi o anları kayda aldı
Antalya'da alt geçit havuza dönüştü araçlar suya gömüldü
Antalya'da alt geçit havuza dönüştü araçlar suya gömüldü
7 ilde 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı
CHP İstanbul teşkilatı ayağa kalktı! İl Başkanlığını bastılar! İthal aday istemiyoruz!
CHP İstanbul teşkilatı ayağa kalktı! İl Başkanlığını bastılar! İthal aday istemiyoruz!