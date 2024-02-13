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SEÇİM

Ekrem İmamoğlu, CHP'li protestocuları zor sakinleştirdi

CHP'nin İstanbul adayları tanıtılıyor. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylara tepki gösteren partililer tarafından protesto edildi.

CHP Genel Merkezi'nde büyük krizler eşliğinde belirlenen CHP'nin İstanbul adayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'daki törenle tanıtılıyor. Ancak, bazı adaylara yönelik tepkiler nedeniyle İmamoğlu zaman zaman protesto ediliyor.

Ekrem İmamoğlu tepkinin geldiği tarafa "Oturun, beni dinleyin" diye seslendi. "Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, bu yoldan dönmek yok!" diyen İmamoğlu, protestocu partilileri susturmakta zorlandı...

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