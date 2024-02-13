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CHP İstanbul teşkilatı ayağa kalktı! İl Başkanlığını bastılar! İthal aday istemiyoruz!

CHP'nin İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP’liler, partinin Seyrantepe'deki binası önünde protesto eylemi yaptı. Bir grup partili istifa sloganları atarken, bir grup da "İthal ada istemiyoruz" dedi. İl Başkanlığına giren CHP'liler, ithal aday dayatanların istifa etmesini istedi.

CHP İstanbul ayağa kalktı. CHP'nin İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP'liler, partinin Seyrantepe'deki binası önünde toplanarak sloganlar attı. Seçmenin yeni dönemde istemediği başkanlar ve tanımadığı, adını bile bilmediği kişiler İBB Başkanının önermesiyle parti yönetimi tarafından aday gösterildi.

İl başkanlığı binasını bastılar

Bir grup CHP'li İstanbul İl Binası içerisinde "Özgür Çelik istifa" sloganları da attı. Ayrıca Avcılar'da CHP'nin aday olarak ilan ettiği Utku Caner Çaykara ismine tepki gösteren CHP'nin ilçedeki güçlü figürleri ve belediye başkan aday adayları toplu açıklama yaptı.

Turan Hançerli de eylemciler arasında

Aralarında mevcut Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de bulunduğu isimler "Avcılar dışından bir belediye başkan adayı istemediğimizi, bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz. İçimizden birinin görevlendirilmesi halinde hem biz aday adayları hem örgütümüz var gücüyle çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu bugün adayları tanıtacak

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkanlarının tanıtımını yapacak.

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