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POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan bombası! 'İktidardan maddi destek almıştır herhalde'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'ndan aday olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti. Oğan'ın tutumuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna Özdağ'ın verdiği yanıt gündem oldu.

14 Mayıs seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan ATA İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı gösterme kararı almıştı. 14 Mayıs'taki seçimler sonrasında ATA İttifakı dağılmış, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

Sinan Oğan'ın kendisini bağlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Youtube yayınında Oğan'ın ikinci turdaki kararıyla ilgili olarak "Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." dedi.

Almıştır herhalde!

Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Sinan Oğan'ın seçimlerin ardından sessizliğe bürünmesi ve mal varlığıyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı. 

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