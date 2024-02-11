Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. AK Parti Küçükçekmece seçim çalışmasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. Saldırıda yaralanan kardeşimize şifalar diliyorum." dedi.

Terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini de bildiren Erdoğan, "Saldırıda 1 kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın gündeminde CHP'ye eleştiriler de vardı. Erdoğan, "Bugüne kadar yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. Köken, inanç, meşrep, mezhep ve hayat tarzı üzerinden insanımıza korku salarak bir şekilde siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Artık millet nazarından tüm kredilerini tüketmişlerdir. CHP'nin istismar ve korku siyaseti 31 Mart'ta son bulacaktır." diye konuştu.

Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ’a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002’den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.



Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart’ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz. Biz ayıran değil birleştiren anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.

CHP'ye sert eleştiriler

Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz. Biz oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.

Depremzedelere hakaretler savurmaktan çekinmediler. Aynanın karşısına geçip biz nerede hata yapıyoruz sorusunu sormadılar. Pişkince yollarına devam ettiler. Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler.

CHP’nin tarihi milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık görmediler. Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Kandildeki terör baronları bunlar için oy istedi. 50 gün sonra bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok.

Bunlarda Türkiye’yi büyütmek, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir şey yok. Bunlarda vatandaşa tepeden bakma özelliği var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Tek parti faşizmini özlüyorlar.

"Küçükçekmece’de gerçekleşen menfur olayı lanetliyorum"

Küçükçekmece’de gerçekleşen menfur olayı lanetliyorum. Gerekli tahkikat titizlikle yürütülüyor. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bir tanesi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız.

Geçen hafta 6 Şubat depreminin sene-i devriyesiydi. Depremzedelerimizle dertleştik, yanlarında olduğumuzu gösterdik. Hükümetimizin bölgeyi ihmal etmeyeceğini ortaya koyduk. Yapımı tamamlanan konutların kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik.

Kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Kentsel dönüşüm ile şehrini depreme hazırlamak yerine nümayiş yapan belediye başkanları gördük. Şehirleri depreme hazırlamak için hiçbir somut adım atmıyorlar. 31 Mart sonrası hükümet yerel yönetim iş birliği ile şehirlerimizi depremlere hazırlayacağız. Tekirdağ’ı ele ele vererek yeniden ayağa kaldıracağız. Tekirdağ’da merkezi yönetim ve belediye el ele vereceğiz ve Tekirdağ’ı ayağa kaldıracağız. 31 Mart seçimleri Tekirdağ için milat olacaktır.

Tekirdağ’da 157 milyar liralık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitemizi şehre kazandırdık. 45 spor tesisi yaptık. Kentsel dönüşümde 2919 konutu dönüşümünü sağladık. İktidara geldiğimizde 2 adet arıtma su tesisi ile hizmet verilirken bugün 19 adetle nüfusun tamamına hizmet veriliyor. 3.5 milyarlık sosyal yardım yaptık.33 sağlık tesisi inşa ettik. Tekirdağ şehir hastanemizi tamamlayıp hizmete sunduk.

Tekirdağ’a 14 organize sanayi bölgesi, 54 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Tekirdağ’ın tüm ilçelerine doğal gazın arzını verdik. Sevgili Tekirdağlılar bunlar 21 yılda kazandırdığımız hizmetlerin özetidir. Bizim siyasetteki gayemizi aziz milletimize aşla hizmettir. Biz Türkiye’yi bütün olarak yüceltmenin arzusundayız. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.