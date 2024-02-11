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AK Parti adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Olayda 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırı öncesi görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, plakasız bir aracın birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü. Görüntülere aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın eline uzun namlulu silahı aldığı anlar yansıdı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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