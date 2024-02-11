Gelecek Partili Selim Temurci Murat Kurum'u destekleyecek! Yeniden Refah'ın aday çıkarması suküt-u hayale uğratmış

Gelecek Partisi'nin İstanbul adayları arasında adı geçen İstanbul Milletvekili Selim Temurci, canlı yayında İBB seçiminde Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı. CHP listelerinden milletvekili seçilen Temurci, seçimi Murat kurum'un alacağını düşündüğünü, ancak Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasının kendisini suküt-u hayale uğrattığını söyledi. Temurci, Yeniden Refah'ın 20 Şubat'a kadar aday çıkarmaktan vazgeçebileceğini iddia etti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İBB seçimlerinde Murat Kurum’u desteklemeye daha yakın olduğunu açıkladı. Temurci, “Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum” dedi. Temurci'den, Yeniden Refah'ın Mehmet Altınöz'ü aday göstermesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar geldi.

Gelecek AK Parti adayını destekleyecek mi?

CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci tv100'de Kübra Par'ın programında “Gelecek Partisi olarak AK Parti adayına destek olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

- Gelecek Partisi, Türkiye’de her siyasi parti ile görüşüyor. Gelecek Partisi’nin yönetimi İstanbul, Ankara, İzmir, Konya konusunda siyasi partilerle görüşüyor. 20 Şubat’a kadar karar verecekler.

Murat Kurum, Kadir Topbaş tarzına yakın...

- Önümüzdeki süreçte mevcut belediye başkanının performansını İstanbullular değerlendirecek. Murat Kurum’unda performansını değerlendirecekler. Açık ifade edeyim. Ben İstanbul’un siyasi kavgaların merkezi olmasını istemiyorum. Siyasi kariyer için İstanbul çok önemli bir ildir. İstanbul’a hizmetkar olmadan daha büyük hedefler peşinde koşarsanız İstanbul sizi bir yere taşımaz. Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum.”

Murat Kurum önde ama Yeniden Refah...

“Size göre Murat Kurum’un şansı mı daha yüksek Ekrem İmamoğlu’nun mu?” sorusunu Temurci “İki favori isim daha fazla konuşuluyor, tabii siyaset her zaman sürprizlere açık. Ben bir tık Murat Beyin önde olduğunu düşünüyorum. Ama Yeniden Refah Partisi bende sükut-u hayale uğrattı. İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını düşünüyordum. Ama 20 Şubat'a kadar her şey değişebilir ” diyerek yanıtladı.