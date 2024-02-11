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Gümüşhane’de kurtlar ana yola kadar indi

Gümüşhane'de son günlerde kırsal kesimlerde sık sık görüntülenen kurtlar bu kez Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde amatör balıkçıların sık kullandığı mekan olan Kirazlık köyü yakınlarında görüntülendi.

Son günlerde yüksek dağ köylerinde sürü halinde sık sık görüntülenen kurt sürüleri bu kez Torul ilçesinin Kirazlık köyünde ana yola kadar inerken görüntülendi.

Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde olta balıkçılarının sıklıkla kullandığı Kirazlık köyü girişinde yolun yamacından aşağıya inerken görülen 2 kurt balıkçıların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Bölgedeki Torul barajının kenarında balık tutmaya giden amatör balıkçılar ana yol kenarında 2 büyük kurt gördü. Ana yola inmek isteyen kurtların birini cep telefonuyla görüntülemeyi başaran balıkçılar kısa süreli şaşkınlık yaşarken kurtlar bir süre sonra tepelik alana geri döndü. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan olta balıkçıları, “Balığa giden hobidaşlarımızın ve Kirazlık köyünde ikamet eden hemşehrilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Değişik ve garip duygular hissettik. İnşallah kimseye zarar vermeden nesilleri devam eder” ifadelerini kullandı.

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