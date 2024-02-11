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YEREL SEÇİMLER 2024

Ekrem İmamoğlu anime karakter oldu! İşte yeni seçim şarkısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 mart yerel seçimleri için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya platformu X'te yayınlandı. Klipte anime çizim tekniğiyle dönüştürülmüş görüntüler kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine sıkı hazırlanıyor. 

İmamoğlu için hazırlanan yeni seçim şarkısı sosyal medya platformu X'te yayınlandı. Yeni şarkının klibi de dikkat çekti. 

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