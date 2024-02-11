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CHP'li Ali Mahir Başarır'a memleketinde şok protesto! "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin, hain!" sözlerini duyunca öfkelendi

MERSİN'de konuşma yapan CHP'li Ali Mahir Başarır, bazı partililer tarafından protesto edildi. "Kılıçdaroğlu’nu hançerledin!", "Kılıçdaroğlu sayesinde oradasın, hain!" sloganları nedeniyle öfkelenen Başarır, "AK Parti’nin trollerini atın oradan" diye bağırdı. İşte o anlar...

CHP'li Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada bazı partililer tarafından protesto edildi.

Partisinin Mezitli ilçe başkanlığı önünde düzenlenen açık hava toplantısında konuşan Ali Mahir Başarır'a bazı vatandaşlar, "Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin, yazıklar olsun sana", "Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı", "Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın, hain!" diye bağırdı.

Sloganlar nedeniyle öfkelenen Başarır, kendisini protesto eden vatandaşları AK Parti'nin trolü olmakla suçladı.

Başarır "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" diye bağırdı.

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