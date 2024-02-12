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POLİTİKA

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den skandal sözler! Padişahlara beyaz tenli, mavi gözlü kadın almak için...

CHP'nin yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı ve fetihler için skandal sözler geldi. Osmanlı'nın beyaz tenli kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediğini iddia eden Büyükerşen, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." dedi...

CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı ile ilgili skandal sözler sarf etti. Büyükerşen'in skandal sözlerine tepki yağdı. Osmanlı'nın Avrupa'ya beyaz tenli kadınlar için sefer düzenlediğini söyleyen Büyükerşen, akılalmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Beyaz tenli karılar için seferler düzenlendi

- Şu zaman zaman övündüğümüz Osmanlı var ya. Hani bize kul diyen. Halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Baktığınız zaman aileye, bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara.

- Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. 

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