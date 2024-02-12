Maç sırasında üzerine yıldırım düştü! Futbolcunun feci ölümü kamerada
Endonezya'nın Bandung kentindeki bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 34 yaşındaki Septian Raharaja olay sonrası hayatını kaybederken korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
Bandung şehrindeki Siliwangi Stadı'nda oynanan bir futbol maçında üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti.
Korkunç olay Bandung City ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yaşandı. Kaydedilen görüntülerde yıldırım düşen Raharaja'nın yere düştüğü ve ayağa kalkamadığı görüldü.