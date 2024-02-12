Kenan İmirzalıoğlu, Gazze için böyle isyan etti! Ünlü mankenlerin ailesinin ibretlik hikayesini anlattı

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmada "Filistinliler Yahudilere ne kadar toprak sattı" sorusunu sorduktan sonra İsrail'e yönelik tepkisiyle herkesin gönlünü fethetti. Kenan İmirzalıoğlu, Yahudilerin toprak işgaliyle ilgili örnek olarak ABD'de yaşayan ünlü top modeller Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin ailesinin mallarına nasıl çöküldüğünü anlattı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Filistin sorusu sonrasında yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı. 300 bin TL'lik soruda yarışmacı Simay Doğrusoy'un karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı.

Yarışmacı, soruya cevap vermek istemeyerek yarışmadan çekildi. Doğru yanıtın "Yüzde birini sattılar" olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu, Filistinlilerin kendi topraklarını sattıkları için bugün bu hale geldikleri iddialarına ateş püskürdü.

Ünlü top modellerin ailesini örnek gösterdi

- Bildiğimiz Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşler vardır ya babası Filistinli'dir. Onun babası kucak açıyor, Yahudi aileler ülkelerden kabul almıyor ve sonra onlar gemiyle Filistin kıyılarına geliyorlar kızların babasının dedesi limanı yaptırmış... Varlıklı da bir aile 2 aileyi evlerine alıyorlar. Hadidlerin babası tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar kucağındaki 9 aylık bebeğiyle...

Devletlerin parayla ilişkisi var...

"İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var" diyen İmirzalıoğlu, "İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah bu bir an evvel son bulur" diye sitem etti.

Kenan İmirzalıoğlu sözleri sonrası sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu'na "Helal olsun" yorumları yağdı.