Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürünü vuran şahsın havaya ateş ederken görüntüsü çıktı
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü tabancaya vurup ağır yaralayan belediye çalışanının tabancayla havaya ateş ederken görüntüsü ortaya çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın belediyenin halk ekmek fabrikasında çalışan Mikail G. olduğu belirlenmiş ve şahıs polis merkezine teslim olmuştu.
Şahsın sosyal medya hesabında havaya tabancayla ateş ederken görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Güdük ise hastanede ölüm kalım savayı veriyor.