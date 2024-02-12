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Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

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