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MEDYA

Fatih Portakal, Ana Haber'de gazeteciliği bıraktı siyasetin dibine vurdu! 'Utanması yok'

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İstanbul seçimlerinde Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı. Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, canlı yayında Temurci'yi yerden yere vururken, bir gazeteciden daha çok CHP'li bir siyasetçi ağzıyla yaptığı konuşma "Böyle gazetecilik mi olur" tepkilerine neden oldu.

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında adeta esti gürledi. Portakal, İstanbul seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyen sözleriyle gündem yaratan Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'yi topa tuttu. "Yazıklar olsun sizin siyasi duruşunuza" diyen Portakal, açıklamasının devamında "İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum?" diye konuştu.

Fatih Portakal küplere bindi

Murt Kurum'a destek açıklamalarıyla bir anda dikkat çeken Temurci'ye en sert tepki ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Gelecek Partisi İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin açıklamaları sonrası Sözcü TV Ana Haber sunucusu Portakal adeta ateş püskürdü. Portakal, şu ifadeleri kullandı;

AK Parti'den ayrıldı, Gelecek'i kurdular

"Selim Temurci AK Parti kökenli. 2019 yılında bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun kazandığı seçimde Temurci, AK Parti'nin İstanbul'da il başkanı diye biliyorum. Sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte ayrıldılar. Selim Temurci de Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaya başladı.

Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'e girdi

Önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun sayesinde Meclis'e girdi. Şimdi katıldığu bir televizyon programında 'Ben Murat Kurum'a kazandırmayan kişi olmak istemiyorum. Bu yüzden de Gelecek Partisi'nin İstanbul adaylığını reddettim' diyor.

Ne olursan ol, ikiyüzlü olma

İşte biz de diyoruz: Ne olursan ol ikiyüzlü olma! Vefa, vicdan denilen bir şey vardır. Kılıçdaroğlu önünüzü açmasaydı Meclis'e kimse giremezdi.

Yazıklar olsun sizin siyasi duruşunuza. Meclis'e girerken iyiydi ama. Siz CHP seçmenlerinin oyuyla oraya girdiniz.

Utanması için yüz olması gerekir

İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum? Sizin başka hesaplarınız var herhalde. Siz 1 Nisan'dan sonra AK Parti'ye yeşil ışık yakmaya hazırlanıyorsunuz."

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