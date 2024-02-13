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Toprak işçilerin üzerine böyle kaydı! Erzincan'da altın madeninde facia! Toprak altında kalan işçiler var!

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Erzincan Valisi, toprağın altında kalan işçilerin olduğunu söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden sahasında kayan toprağın altında işçiler kaldı. Çöpler Altın Madeni, 2022 yılında meydana gelen siyanür sızıntısı ardından bir süre faaliyetlerine ara vermişti. 

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar.  Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil

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