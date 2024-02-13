Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir baba ekmek bulabilmek için çıktığı evine döndüğünde, tüm ailesinin öldürüldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.

AA foto muhabiri Eşref Amra'nın aktardığına göre, Filistinli baba Naim Ebu Seher ve ailesi İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Filistinli baba Ebu Seher, İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen çocukları ve torunlarının karnını doyurabilmek amacıyla bir yerlerden ekmek bulabilmek için sabahın erken saatlerinde evden ayrıldı.

Ebu Seher, ekmek ararken ailesinin sığındığı ev İsrail saldırısının hedefi oldu. Bulduğu ekmeklerle evine dönen Filistinli baba ailesinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.

Bulduğu birkaç parça ekmeğin olduğu poşeti elinden bırakan Filistinli baba, çevredekilere göz yaşları içinde "Evlatlarım nerede" diye haykırdı.

Ailesinin cenazelerinin başında göz yaşı döken acılı baba, "Saat 4'te onlar için (çocukları ve torunları) ekmek almaya gitmiştim. Dönünce tüm evdekilerin şehit olduğunu gördüm. Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı hepsi..." dedi.

Saldırıda, Ebu Seher ailesinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi öldürüldü.