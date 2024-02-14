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Erzincan'daki altın madeni faciasından yeni görüntüler! Kamyonlar son anda kurtulmuş

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'in işlettiği altın madeninde meydan gelen ve 9 işçiyi gömen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Faciaya ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir kamyondan çekilen görüntüde heyelanın geliş anı kameralara yansıdı. Bir anda ortalık savaş alanına dönerken 10 milyon metreküplük toprak yığını aşağı doğru akıyor.

Görüntülerde, toprak kaymasının gerçekleştiği anda bölgeye giden 3 kamyon geri dönüyor. Dağ gibi istiflenen toprak, çığ gibi akarken facianın ne kadar büyük olduğu gözler önüne serildi.

Kamyonların toprak kaymasını görüp kaçma anları da kameralara yansıyor...

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