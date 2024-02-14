Serdar Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti: Canlı yayına evdeki yardımcısı müdahale etti

Serdar Ortaç son zamanlarda hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyor. İlaçların yanısıra aldığı alkolün de etkisiyle sosyal medyada canlı yayın açan Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfür kıyamet böyle saydırdı.

Serdar Ortaç uzun zamandır MS hastalığı ile mücadele ediyor. Ancak ağır ilaçların yanına alkol kullanımı da eklenince ünlü sanatçı kontrolü kaybedebiliyor.

Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemişti. Ortaç, bu engellemeye yine küfürle karşılık vermişti:

'Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?'

Serdar Ortaç bu kez vitesi daha da artırdı. Sanatçı önce canlı yayınını seyreden takipçilerine "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" dedi.

Ortaç bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" dedi.

Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu ele geçirip yayını sonlandırdı.