Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kahire'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.