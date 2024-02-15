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Batan gemide çalışan tek kadındı! Son paylaşımı: “Benden bir tane daha yok”

MARMARA Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç’ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç’tan geriye gemide makara zımparalarken ve “Benden bir tane daha yok” şarkısını dinlerkenki videoları kaldı.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettebatlarından aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı.

İmralı adası açıklarında batan gemi dev dalgalara rağmen ilerlerken, aşçılığın yanında birçok işi üstlenen usta gemici Zeynep Kılınç’ın, Hande Yener’in “Benden bir tane daha yok” isimli şarkısını dinlerken video çektiği görüldü. Gemideki bir çok işe yardım eden Kılınç’tan geriye valf zımparalarken görüntüleri kaldı.

Genç kızın arkadaşları ise Zeynep'den iyi bir haber beklediklerini dile getirdiler.

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