Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.