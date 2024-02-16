Menzil Şeyhi sigara içerken kameralara yakalandı! Diyanet 'sigara haram' fetvası vermişti...

Menzil'de babalarının ölmesinin ardından mal kavgasına tutuşan 3 kardeşten Muhammed Saki Elhuseyni, sigara tiryakisi çıktı. Menzil Şeyhi'nin sigara içtiği video sosyal medyada "Aman Erdoğan görmesin" notuyla paylaşıldı. Bazı kullanıcılar ise "Sigarayı bıraktırdığı iddia edilen Menzil şeyhi sigara tiryakisi çıktı" yorumları yaptı.

Menzil tarikatı son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Babalarının ölümünün ardından her biri şeyh ilan edilen üç kardeş, mal paylaşımı kavgalarıyla da uzun süredir gündemde. Menzil şeyhi kardeş son olarak depremzedeler için yapılan konutların kendilerine çıkmasıyla gündeme gelmişti. Menzil şeyhi Muhammed Elhuseyni şimdi de sigara tiryakiliğiyle kamuoyunun gündemine geldi.

Aman Cumhurbaşkanı Erdoğan görmesin!

Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, sosyal medyada yayılan videosuyla yeniden gündem oldu. Elhuseyni, kırsal bir alanda bir elinde çay, diğer elinde sigara ile görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada bir anda yayıldı. Videoda sigara içen Saki Erol için "Aman Erdoğan görmesin" yorumları yapılırken kimi yorumcular da "keşke sol elle içmeseydi" dedi...

Müritlerine sigara ve alkolü bıraktırdığı iddia edilen...

"Müritlerine sigarayı bıraktırdığı iddia edilen Menzil şeyhi, sigara tiryakisi çıktı" sözleriyle eleştirilen görüntülerde Saki Erol'un çay ve sigara içerken müritleriyle Kürtçe sohbet ettiği görülüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigara haramdır...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçen yıllarda sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız diyerek, "Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur" ifadelerini kullanmıştı. Ali Erbaş'ın haram olduğunu söylediği sigara konusunda Menzil cemaatinin net bir tavrı olmasa da cemaate yakın forum sayfalarının arşivlerinde sigara içmenin bir şeyhe yakışmadığı yorumları yapıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca: Haram değil, mekruh

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sigaranın "haram" değil "mekruh" olduğu görüşünü savunanlardan. Cübbeli Ahmet konuyla ilgili olarak şunları söylemişti: "Haram olması için ayet, delil lazım. Helal, haram kanuni bir terim değil ki. Haram derseniz Allah adına konuşmuş oluyorsunuz" Mekruhtur yani Allah’ın istemediği bir şey. Sağlığa zararı tespit edildi. İsraf var ama haram değil."