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YEREL

Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, adı Erdem Dilbaz olan bir kullanıcı, eline aldığı matkabı çalıştırarak namaz kılıyormuş gibi görünerek "Robokıble" etiketiyle paylaşım yaptı.

İstanbul'da Erdem Dilbaz adlı bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı video ile tepkiye neden oldu. Videoda, Dilbaz'ın kendisini robot gibi göstererek namaz ile alay ettiği görüldü.

Sol elinde bir matkap tutarak mekanik sesler çıkaran Dilbaz, bu hareketiyle kendisini bir robota benzetti. Ardından, namaz kılıyormuş gibi poz veren Dilbaz, videoyu bir arkadaşına çektirdi.

Videoyu çeken kişinin ise kahkahalar attığı duyuldu.

O anları paylaşan Dilbaz aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırmasının yanıp sönmesi ile de dalga geçerek yeni parti Beyoğlu’nda notu ile paylaşım yaptı.

Dilbaz'ın aynı zamanda satanist ve feminist yazılı tişörtlerle de paylaşım yaptığı görüldü.

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