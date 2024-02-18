Rafet El Roman, estetiklerinden sonra şimdi de dansıyla konuşuluyor!

90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Rafet El Roman, bu kez dans şovuyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının dans ederken sergilediği ilginç figürler, sosyal medyanın gündeminde.

Rafet El Roman, müzik kariyeri boyunca pek çok hit şarkıya imza atmıştı. Son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemde olan sanatçı, bu sefer dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Rafet El Roman'ın sahnedeki dans figürleri, izleyenleri şaşırttı. Sanatçı, kendine özgü hareketleri ve enerjisiyle beğenildi.