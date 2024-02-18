BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
MAGAZİN

Rafet El Roman, estetiklerinden sonra şimdi de dansıyla konuşuluyor!

90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Rafet El Roman, bu kez dans şovuyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının dans ederken sergilediği ilginç figürler, sosyal medyanın gündeminde.

Rafet El Roman, müzik kariyeri boyunca pek çok hit şarkıya imza atmıştı. Son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemde olan sanatçı, bu sefer dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Rafet El Roman'ın sahnedeki dans figürleri, izleyenleri şaşırttı. Sanatçı, kendine özgü hareketleri ve enerjisiyle beğenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Marmara'da batan geminin içindeki aramalar görüntülendi kaptan köşkü ve odalar
Marmara'da batan geminin içindeki aramalar görüntülendi kaptan köşkü ve odalar
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuştu
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapılıyor! İşte dalış görüntüleri...
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapılıyor! İşte dalış görüntüleri...
Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!
Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!
Yeniden Refah Adayı Kasım Gülpınar'ın şok ses kaydı! HDP’lilere çalışmazsam en adiyim! AK Parti ile hesaplaşmam lazım
Yeniden Refah Adayı Kasım Gülpınar'ın şok ses kaydı! HDP’lilere çalışmazsam en adiyim! AK Parti ile hesaplaşmam lazım
Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırıda yeni detaylar
Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırıda yeni detaylar
İstanbul’da 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ Operasyonunda yakalanan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167’si tutuklandı
İstanbul’da 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ Operasyonunda yakalanan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167’si tutuklandı
İşte Murat Kurum'un İstanbul için planladığı projeler! 'Size sözümüz var' notuyla paylaştı
İşte Murat Kurum'un İstanbul için planladığı projeler! 'Size sözümüz var' notuyla paylaştı
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı
Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu kıskanırsa ne olur? Evlilik teklifini kim yaptı?
Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu kıskanırsa ne olur? Evlilik teklifini kim yaptı?
Marmara Denizi’nde batan gemideki mürettebatın gemi batmadan önce son görüntüleri
Marmara Denizi’nde batan gemideki mürettebatın gemi batmadan önce son görüntüleri