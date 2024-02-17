BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
GÜNCEL

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapılıyor! İşte dalış görüntüleri...

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri enkaza dalış yapmaya başladı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor. Suya giren dalgıçlar, gemideki çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Demirtaş: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

 Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini söyledi. Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, ekipler tarafından Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi. Gemi personelinin cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti. Geminin batmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa Valiliğince de idari soruşturma başlatılmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!
Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yeniden Refah Adayı Kasım Gülpınar'ın şok ses kaydı! HDP’lilere çalışmazsam en adiyim! AK Parti ile hesaplaşmam lazım
Yeniden Refah Adayı Kasım Gülpınar'ın şok ses kaydı! HDP’lilere çalışmazsam en adiyim! AK Parti ile hesaplaşmam lazım
Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırıda yeni detaylar
Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırıda yeni detaylar
İstanbul’da 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ Operasyonunda yakalanan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167’si tutuklandı
İstanbul’da 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ Operasyonunda yakalanan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167’si tutuklandı
İşte Murat Kurum'un İstanbul için planladığı projeler! 'Size sözümüz var' notuyla paylaştı
İşte Murat Kurum'un İstanbul için planladığı projeler! 'Size sözümüz var' notuyla paylaştı
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı
Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu kıskanırsa ne olur? Evlilik teklifini kim yaptı?
Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu kıskanırsa ne olur? Evlilik teklifini kim yaptı?
Marmara Denizi’nde batan gemideki mürettebatın gemi batmadan önce son görüntüleri
Marmara Denizi’nde batan gemideki mürettebatın gemi batmadan önce son görüntüleri
Menzil Şeyhi sigara içerken kameralara yakalandı! Diyanet 'sigara haram' fetvası vermişti...
Menzil Şeyhi sigara içerken kameralara yakalandı! Diyanet 'sigara haram' fetvası vermişti...
Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! 'Bunlar çürümüş adamlar'
Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! 'Bunlar çürümüş adamlar'
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı