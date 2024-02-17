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Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!

15 Temmuz Demokrasi otogarında sabah saatlerinde sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozu yakalamak için seferber olurken, renkli görüntülere sahne olan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı. Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı.

Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu. Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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