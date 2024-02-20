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Durdurulan aracın her yerinden altın fışkırdı! Değeri tam 45 milyon lira...

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 45 milyon lira olduğu açıklandı...

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye külçe altın girişi yapılacağı duyumu alındı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ford Connet marka hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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