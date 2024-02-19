BIST 9.196
DOLAR 30,87
EURO 33,27
ALTIN 2.000,31
GÜNCEL

Marmara'da batan kargo gemisinin içinden yeni görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, 9. dalışlarını gerçekleştirerek geminin makine dairesinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu.

6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 2 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A gemisindeki aramalar, 5. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 573 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'nde gelerek ailelere bilgi verdi.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçların 9'uncu dalışlarını gerçekleştirdiklerini ve geminin makine dairesine kadar indikleri öğrenilirken arama çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez' AK Partili adaydan olay sözler...
'Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez' AK Partili adaydan olay sözler...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'e tehdit! Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'e tehdit! Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Adıyaman’daki feci kaza kamerada: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Adıyaman’daki feci kaza kamerada: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
İYİ Partili Buğra Kavuncu, seçim şarkısını paylaştı
İYİ Partili Buğra Kavuncu, seçim şarkısını paylaştı
Rafet El Roman, estetiklerinden sonra şimdi de dansıyla konuşuluyor!
Rafet El Roman, estetiklerinden sonra şimdi de dansıyla konuşuluyor!
Marmara'da batan geminin içindeki aramalar görüntülendi kaptan köşkü ve odalar
Marmara'da batan geminin içindeki aramalar görüntülendi kaptan köşkü ve odalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuştu
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapılıyor! İşte dalış görüntüleri...
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapılıyor! İşte dalış görüntüleri...
Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!
Kaçak horoz, Esenler Otogarını birbirine kattı!