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6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde ‘Kafes-43’ operasyonları çerçevesinde, INTERPOL tarafından 12 ülkede Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şahsın yakalandığını bildirdi.

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde; Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik ‘Kafes-43’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerine teşekkür
Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız” ifadelerine yer verdi.

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