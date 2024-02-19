'Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez' AK Partili adaydan olay sözler...

UŞAK'ın Banaz ilçesi AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Cevizci'nin sözleri olay oldu. "Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler" diyen Cevizci, "AK Parti'den başka bir aday kazanırsa Banaz'a çivi bile çakamaz" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerine giderken adayların birbirinden ilginç çıkış ve vaatleri gelmeye devam ediyor. AK Partili Uşak Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Cevizci şöyle konuştu:

AK Parti kazanmazsa kimse çivi bile çakamaz

"Bizler arkamızda devletimiz olmasa, cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum. Şunu da söylüyorum; eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun Banaz'a bir çivi bile çakamayacak."