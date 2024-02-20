Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı: İstanbul muradına ermeli
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki seçim şarkısını paylaştı. Kurum paylaşımına, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri, Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri, İstanbul Muradına Ermeli " notunu düştü.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki seçim şarkısını paylaştı. Kurum paylaşımına, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri, Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri, İstanbul Muradına Ermeli " notunu düştü.