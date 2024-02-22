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Üzerinde 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazan kutudan su dağıttı!

TikTok'ta 'liluu99' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın elindeki kutudan sokak sokak gezerek su dağıttı. Kutunun üzerinde yazan 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazısı herkesi gülümsetti. Genç kadının su dağıttığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'ta 'liluu99' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın elindeki kutudan sokak sokak gezerek su dağıttı. Kutunun üzerinde yazan 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazısı herkesi gülümsetti. Genç kadının su dağıttığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olurken yorum yağmuruna da tutuldu. İstanbul Ataşehir'de sokak sokak ve AVM'de gezen bir kadın elindeki kutudan tanımadığı insanlara su dağıttı.

Kutunun üzerinde yazan 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazısı da herkesin dikkatini çekti. O anlar sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.

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