Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan torpille işe girme yorumu: Kul hakkı ama kazancı helaldir

Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, torpille işe girmenin kul hakkı olduğunu, bunun hoş olmadığını ama kazancının helal olduğunu söyledi.

Torpille işe alım tartışmaları ülke gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Liyakat ve ehliyeti bitiren çalışma hayatına ve ekonomiye büyük darbe vuran torpil sorununa ilişkin Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un açıklamaları tartışma konusu oldu.

Bir televizyon programına konuk olan Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, torpille işe girenlerle ilgilli "Vebaldir mesuliyeti vardır. Başkalarının haklarını gasbetme vardır. Girme şekli hoş değil kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra emek verdi, mesai harcadı onun karşılığında kazanç elde etti. Onu ondan ayrı tutmak lazım. İşe gerdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen meşrudur. Elde edilen kazanç helaldir" ifadelerine yer verdi.