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POLİTİKA

Özgür Özel'in yanına yaklaşıp söyledi: "Gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, Antalya'ya gelen CHP lideri Özgür Özel'in yanına yaklaşıp meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için Antalya'ya geldi.

Kendisine tahsis edilen araca yönelen Özel'in yanına yaklaşan eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.

"Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullanan Demir'e "tamam" diye karşılık veren Özel, aracıyla havalimanından ayrıldı.

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