Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitinginde muhalefeti eleştirdi: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eksikleri tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız.



- 10 aylık bir hasretin ardından sizlerle beraberiz. Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekili seçimlerinde yüzde 45 destek verdiniz. Denizli'den yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. Ülkemizi 21 yılda nasıl asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak, Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama...

- Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarından en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmiyorlar.

Millete hizmet dertleri yok!

- Hem Cumhurbaşkanı adayları hem Cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerden daha fazlasını kendileri söylüyor. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

- Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.



- Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz.

Savunma sanayi yatırımları...

- Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

- Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son Kaan'ımız çıktı. Bir de Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. Kaan'ımızı da gökle buluşturduk. 2028 sonunda Kaan'ın Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz.

- Kalorifer peteği, süpürge sapı dediler. Akılları sıra dalga geçtiler. Biz bunlara kulak asmayacağız.

Enflasyon tüm dünyanın baş ağrısı

- Bunlar Türkiye'de güya siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.

- Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir başağrısı.

Hedefimiz 200 bin konut...

- 6 Şubat'ın yaralarının sarılması için çalışmalarımız devam ediyor. 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. 40 bine yakın deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yılsonu için hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak. Deprem bölgemiz için bunları yaparken, diğer şehirlerimizi ve toplumumuzu ihmal etmiyoruz. Devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız.

Emekli ve çalışanı ezdirmedik

- Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz çabaların şahidi milletimizin ta kendisidir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Yılsonuna doğru enflasyonun düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız.

Başka ülkede olsa darmadağın olmuşlardı

- Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bu vatan topraklarını evlatlarımıza en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek boynumuzun borcu. Son 10 yılda yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, şimdiye darmadağın olmuştu. Bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.

- Milletimizin karşısına yeni hedefler, yeni projelerle çıkarken birileri gibi boş atıp dolu tutmuyoruz. Şehirlerimiz için hazır ve kararlı olduğumuzu söylerken, gücümüzü 21 yıllık hazırlıktan alıyoruz.