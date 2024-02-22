Murat Kurum'dan gazeteciye tepki: Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum, depremde ölenler üzerinden siyaset yapılmasına isyan etti. Kurum, kendisi hakkında '6 Şubat depremlerinde 130 bin kişinin öldüğünü söyledi' iddiasının yalanlanmasına rağmen bu konuyu yeniden gündeme getiren bir gazeteciye "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor. Bunu soruyorum sizlere bu nasıl anlayıştır. " dedi.

İBB adayı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerine ilişkin açıkladığı ölü sayısını çarpıtan kesimlere bir kez daha tepki gösterdi.

Kurum, Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybettiğini söyleyerek algı üreten çevrelere yanıt vermişti.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Kurum, bir gazetecinin provokasyon sorusuyla karşılaştı.

Bir kadın gazetecinin "Bir açıklama yapmıştınız 130 bin sayısında daha sonra düzeltmiştiniz ancak bu" sözlerinin ardından Kurum, şu yanıtı verdi:

"Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz ısrarla o sizin aklınızdaki soru kusura bakmayın. Siz anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimiz ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, aynı anlayış konuyu farklı gündemlere taşımak adına pişirip pişirip önümüze böyle koymaya çalışıyorsunuz. Vefat eden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam ediyor. 'Efendim Daha fazla vefat edildi.' Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor. Bunu soruyorum sizlere bu nasıl anlayıştır. "