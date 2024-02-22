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Belediye Başkan adayı jandarma komutanına küfredip "hak etti" dedi! İşte o anlar...

31 Mart seçimlerinde AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, Jandarma komutanına 'o... çocuğu' diye küfretti. Partililer "Canlı yayındayız başkanım" deyince de "olsun hak etti" diye cevap verdi.

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AK Partili Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.  Toplantıya katıların bu ifadeye tepki gösterp 'canlı yayındayız' hatırlatması yapmaları üzerine belediye başkan adayı Altun, “Olsun, hak etti” dedi.

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