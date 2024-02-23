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DÜNYA

Çin'de buzlanma faciası: 100'den fazla araç birbirine girdi! Kazadan trafik polisi de nasibini aldı

ÇİN'in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu. Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi. Polis, 6’sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.
Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.

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