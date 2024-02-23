MHP'li başkan adayının seçim şarkısı sosyal medyayı yıktı geçti! Binlerce kez dinlendi

MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na karşı hazırladığı seçim şarkısı, sosyal medyada ilgi gördü. İşte Bulut'un viral olan o şarkısı...

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala partiler seçim şarkılarını da bir bir yayınlamaya başladı. Yayınlanan seçim şarkılarından sosyal medyada en ilgi çekenlerden biri de MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un şarkısı oldu.

Roman ezgilerinin olduğu seçim şarkısı eğlenceli alt yapısının yanı sıra kentte mevcut CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na karşı hazırlanmış sözleriyle de dikkat çekiyor.

İşte sosyal medyada viral olan Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un seçim şarkısı sözleri:

"Grand Otel vardı gitti mi?

Otogar ne oldu bitti mi?

Havan mı söndü başın mı döndü?

Yoksa cicim ayları geçti mi?

Nerede o vaatlerin söyle

Bu kentin hali ne böyle?

Lafta hizmet olmuyor öyle

Abe yeter artık

Haydi yeter artık

Dingiloğlu Parkı bitti mi?

Sular gelmek bilmez gitti mi?

Yollarımız berbat trafik heyhat

Kırklarelim bunları hak etti mi?

Derya Bulut gelecek müjde

Halka huzur verecek müjde

Kentim hizmet görecek izle

Gözümüz aydın"