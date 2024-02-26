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DÜNYA

Ölen eşine hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı izleyenleri ağlatan görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor. Filistinli bir kadın, İsrail saldırısında ölen eşini hayata döndürebilmek için kalp masajı yaptı. Filistinli kadının Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde eşi ölmesin diye çırpınışı izleyenlerin yüreklerini burktu.

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'den gelen görüntüler yürek sızlatıyor. Filistinli bir kadının yaralı eşini hayata döndürme çabası herkesi ağlattı. 

Kadın, İsrail saldırısında ölen eşini hayata döndürebilmek için kalp masajı yaptı. Filistinli kadının Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde eşi ölmesin diye çırpınışı izleyenlerin yüreklerini burktu.

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