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Menzilciler Almanya'da birbirine girdi! Polis çağırıp binadan attırdılar

Menzil tarikatı içindeki kaos giderek büyürken işin içine polis ve adliye de giriyor. Menzil Şeyhi Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümü üzerine oğulları arasında başlayan miras kavgası şiddetleniyor. Muhammed Saki taraftarları, Yalova'daki binanın usulsüz olarak başkasına devredildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Almanya'ya sıçrayan kavgada, bir grup karyıt grubu polis zoruyla dergahtan attırdı. İşte Menzil'deki son durum...

Menzil Cemaati içindeki miras kavgası giderek büyürken, Almanya'dan da ilginç bir haber geldi. Menzil mensupları arasındaki anlaşmazlık Almanya'daki dergahlarına kadar sıçradı. İki ayrı gruba bölünen cemaat mensuplarından bir grup, diğer grubu Almanya'daki dergahlarından uzaklaştırmak amacıyla polisi çağırarak kapının önüne attı. O anlar kamerayla tespit edilip sosyal medyada paylaşıldı.

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