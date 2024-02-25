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POLİTİKA

Deniz Zeyrek'ten 1.6 milyarlık ihale alan CHP'li vekil bombası

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ismini vermediği CHP'li bir milletvekilinin Hatay'da 1.6 milyar liraya köy konutları ihalesi aldığını açıkladı.

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP'li bir milletvekilinin 1.6 milyar liralık ihale aldığını iddia etti.

Sözcü TV ekranlarında bomba açıklamalarda bulunan Zeyrek, "Şu anda CHP'de milletvekili ve CHP’yi dizayn edenlerden biri aynı adam Hatay'da köy konutları ihalesi almış 1.6 milyar liraya. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekler misin? Şey yapsan mangalda kül bırakmaz. El altından ihale takipçiliği yapıyorlar. İktidara çıkıp bir tane kelimesini bulamazsınız." dedi. 

Zeyrek'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kamuoyu, Zeyrek'in iddia ettiği ihale alan CHP'li  milletvekilinin kim olduğunu merak ediyor.

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