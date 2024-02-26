Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması geçirmesi sonrası nekahat dönemi uzayınca rol, Ahmet Mümtaz Taylan’a devredildi.

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması sonrası sete dönmesi zorlaşınca yapım şirketi Gold Film yeni bir karar almak zorunda kaldı ve rol için Ahmet Mümtaz Taylan’la anlaşıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…”