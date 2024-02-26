BIST 9.387
DOLAR 31,13
EURO 33,82
ALTIN 2.033,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!

Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İnallı köyünde açık arazide köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda ikisi köpek sahibi 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Köpekler, barınağa götürülmek üzere Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu
Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu
Dedenin en acı yükü
Dedenin en acı yükü
Kremlin'den Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu mu?
Kremlin'den Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu mu?
AK Parti'de seçim günü 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak
AK Parti'de seçim günü 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak
Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi
Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı! 'Davet' tartışmalarına neden olmuştu
İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı! 'Davet' tartışmalarına neden olmuştu
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
Tarladaki meyvelerin gelişimini yapay zeka desteğiyle takip
Tarladaki meyvelerin gelişimini yapay zeka desteğiyle takip
Özgür Özel'den maden ocağındaki göçükle ilgili paylaşım
Özgür Özel'den maden ocağındaki göçükle ilgili paylaşım