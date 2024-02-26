Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İnallı köyünde açık arazide köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda ikisi köpek sahibi 9 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Köpekler, barınağa götürülmek üzere Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.