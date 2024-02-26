BIST 9.385
DOLAR 31,12
EURO 33,82
ALTIN 2.034,21
HABER /  GÜNCEL

Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Erdoğan'ın dedesinin cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defnedildi.

Abone ol

Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün İzmit'teki ikametinde 91 yaşında vefat eden 3 çocuk babası Ali Uzuner'in cenazesi, tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne (Yeni Cuma) getirildi.

Burada, Reyyan Erdoğan'ın babası Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uzuner'in çocukları, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sirk cambazlarına asla prim vermeyin" diyerek uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sirk cambazlarına asla prim vermeyin" diyerek uyardı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bakan Yusuf Tekin'den devamsızlık affıyla ilgili açıklama
Bakan Yusuf Tekin'den devamsızlık affıyla ilgili açıklama
'Baron' Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti
'Baron' Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritası
2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritası
Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Galatasaray maçı için flaş iddia: Çok ciddi istihbaratlar var
Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Galatasaray maçı için flaş iddia: Çok ciddi istihbaratlar var
Adana'da bir baba 19 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
Adana'da bir baba 19 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
Marmara Denizi'nde batan gemi! Arama çalışmalarında 12. gün, son durum ne?
Marmara Denizi'nde batan gemi! Arama çalışmalarında 12. gün, son durum ne?
Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!
Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu
Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu
Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu