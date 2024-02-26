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Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Galatasaray maçı için flaş iddia: Çok ciddi istihbaratlar var

Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Galatasaray maçı için flaş iddia: Çok ciddi istihbaratlar var

Anlalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray karşılaşmasından önce katıldığı bir YouTube programında flaş açıklamalarda bulundu. Boztepe, "Çok ciddi istihbaratlar var bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye" dedi.

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi yaşananlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

NTV Spor Youtube kanalında bir programa konuk olan Sinan Boztepe, Icardi'nin cezasıyla ilgilenmediklerini ve maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini aktardı.

"Çok ciddi istihbaratlar var"

Her maça puan için çıktıklarını söyleyen Sinan Boztepe, "Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Çok ciddi istihbaratlar var bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin ile vedalaşıp göreve Sergen Yalçın'ı getirdikleri sürece değinen Boztepe, "Nuri hocaya gitme diyebilme lüksümüz yoktu. Hayatının fırsatını buldu, gurur duyduk. Sergen hocayla fikirlerimiz çabuk uyuştu ve anlaştık" şeklinde konuştu.

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