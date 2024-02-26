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Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Selahattin Baki, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında çekilen ve Mauro Icardi ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rakip tribünlere yapılan utanmaz harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli. Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz. Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler, saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."

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