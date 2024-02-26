BIST 9.348
DOLAR 31,12
EURO 33,78
ALTIN 2.029,91
HABER /  SPOR

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
'Gazze'yi mezhabaya çevirin' diyen İsrailli gazeteciye soruşturma
'Gazze'yi mezhabaya çevirin' diyen İsrailli gazeteciye soruşturma
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları Berlin'de buluşacak
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları Berlin'de buluşacak
Kocaeli'de Yangın faciası: Baba ve oğlunun evleri küle döndü!
Kocaeli'de Yangın faciası: Baba ve oğlunun evleri küle döndü!
Malatya'da deprem paniği! Az önce sallandı, AFAD şiddetini duyurdu
Malatya'da deprem paniği! Az önce sallandı, AFAD şiddetini duyurdu
Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi
Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sirk cambazlarına asla prim vermeyin" diyerek uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sirk cambazlarına asla prim vermeyin" diyerek uyardı
Bakan Yusuf Tekin'den devamsızlık affıyla ilgili açıklama
Bakan Yusuf Tekin'den devamsızlık affıyla ilgili açıklama
'Baron' Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti
'Baron' Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritası
2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritası